Capodanno | così New York ha salutato il 2024 | i festeggiamenti a Times Square

Malindi, in Kenya è un paradiso dove rifugiarsi quando arriva l?inverno perché si trova nella fascia equatoriale e le temperature sono sempre calde, ... (leggo)

L’influenza picchia duro : un milione a letto per Capodanno - mai così tanti negli ultimi 15 anni. Pronto soccorso invasi

Record di casi per le malattie virali. Allarme dagli ospedali per gli anziani colpiti. “Ancora in tempo a fare la vaccinazione” (repubblica)