Capodanno | Aidaa | “già centinaia segnalazioni di cani e gatti in fuga per i botti”

(Di lunedì 1 gennaio 2024) “Anche la notte di San Silvestro che divide il 2023 dal 2024 ha fatto parecchie vittime tra gli animali, in particolare, molti dei quali morti di crepacuore o finiti sotto le auto nella lorodovuta alla paura provocata dai fortidi. Per avere una stima che si avvicina alla realtà deie degli altri animali (in particolare volatili) morti per ici vorranno un paio di giorni, ma dando uno sguardo alle pagine social dedicate agli animali domestici morti o fuggiti si evince già che anche quest’anno ci avviamo verso numeri elevati: al momento infatti sonolediinin tutta Italia e ...

... in particolare cani e gatti, molti dei quali morti di crepacuore o finiti sotto le auto nella loro fuga dovuta alla paura provocata dai forti botti di". A denunciarlo è, l'...Lo scrive in una nota, l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente , in vista della notte di, che sarà accompagnata (come sempre) dallo scoppio di botti e petardi.Come riportato dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA, è difficile fare una stima esatta ... Questi gravi incidenti, sempre più frequenti nel periodo di capodanno, sono una ...Una taglia di tremila euro è stata messa a disposizione dall’associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidaa) per chiunque sia in grado di far individuare e condannare l’uomo che nelle scorse ...