Capodanno a Roma | due feriti gravi | hanno perso entrambe le mani

Hanno perso entrambe le mani i due feriti gravi nei festeggiamenti con botti e petardi per ile provincia. Un primo caso è avvenuto a Guidonia dove a rimanere coinvolto è stato un ragazzo di 24 anni. Il secondo caso ha visto invece coinvolto un 45enne nella zona di Valcanneto. ...Laquesto pomeriggio si ritroverà a Trigoria per preparare il match di Coppa Italia. Ieri i giocatori hanno festeggiatoe allo scoccare della mezzanotte hanno ricevuto gli auguri da parte ...Tanti bianconeri (ed ex) hanno deciso di attendere il 2024 insieme, ma non solo: come hanno celebrato il nuovo anno ...Tanti bianconeri (ed ex) hanno deciso di attendere il 2024 insieme, ma non solo: come hanno celebrato il nuovo anno ...