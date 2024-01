Capodanno a Paderno non solo blackout | vandali devastano pensilina e svuotano estintori

, intorno a mezzanotte, una ragazza di 28 anni è stata soccorsa in codice rosso dopo aver ingerito sostanze pericolose: le sue condizioni sono stabili, ora è in ospedale a Garbagnate. Due ......interventi dei vigili del fuoco di Milano per incendi riconducibili ai festeggiamenti di,... a Milano in via Torino (coinvolto un 22enne), in via Mosso, a San Donato, a, a Corsico, a ...Si trova al numero civico 45 di via Alba, nel quartiere di Paderno, l'abitazione della persona sospettata dell'omicidio che si è verificato questa mattina a Udine sud. I carabinieri piantonano lo stab ...Non ci sono stati feriti gravi, ma tante le situazioni a rischio: i vigili del fuoco impegnati in con 44 interventi ...