Capodanno | a Napoli una donna morta per un proiettile vagante e un’altra ferita Ustionato un 17enne per i petardi Tensione a Milano nel quartiere San Siro

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Un altroche inizia con morti e feriti. Auna 45enne èdopo essere stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di. Era stata colpita mentre festeggiava con i parenti all’interno di un’abitazione ad Afragola, in provincia di. Accompagnata al pronto soccorso dal personale del 118, laè stata considerata subito in pericolo di vita. Un caso analogo rispetto a quanto accaduto nel rione Forcella dove, una 50enne, è rimastaall’addome da un colpo d’arma da fuoco che l’ha raggiunta mentre assisteva dal balcone di casa allo spettacolo dei fuochi pirotecnici. In totale sono 36 le persone ferite – di cui tre minori – nel Napoletano. Il dato fornito dalla Questura di ...

Gli interventi dei vigili del fuoco per gli incendi riconducibili ai festeggiamenti delsono stati 703, in lieve aumento rispetto allo scorso anno quando furono 646. In fiamme ...di, ...In tutto sono trentanove feriti per i botti anella notte di, 24 in città e 15 in provincia, a quanto riferisce Danilo Ricciardiello, responsabile della Sala operativa della Questura,...Qualcuno è tornato a casa, molti hanno scelto di restare a Napoli. Gollini, Zielinski, Natan, Simeone e tanti altri gli azzurri che hanno vissuto in città le ultime ore del 2023 e ...«Buon anno a ognuno di voi da parte mia e di tutto il Napoli». Aurelio De Laurentiis scende in campo a mezzanotte e dai canali social personali manda un messaggio di auguri al mondo Napoli in ...