Capodanno a Napoli | tre donne ferite da pallottole vaganti | la più grave ad Afragola

(Di lunedì 1 gennaio 2024) È di almeno tre feriti da colpi di arma da fuoco il drammatico bollettino della notte di. Due i casi a, uno ad. In tutti e tre i casi sonole vittime della...

That’s Napoli Live Show , in Piazza Municipio lunedì 1 gennaio 2024 il Concerto di Capodanno finanziato e promosso dall’Assessorato al Turismo e alle ... (2anews)

Sono ventimila i napoletani in piazza del Plebiscito , ombrello ben aperto in attesa del brindisi di mezzanotte. (ilmattino)

Sempre nel capoluogo partenopeo i carabinieri della compagnia Bagnoli sono intervenuti all'... tutte chiamate riconducibili ai festeggiamenti di. Stando alle prime stime sarebbe l'8,8% ... Mentre assisteva ai fuochi d'artificio sul balcone di casa a Forcella