Capodanno | a Napoli si spara | due donne raggiunte dai proiettili in casa Una | ferita alla testa | è gravissima

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Come ogni anno, oggi è il giorno del bilancio di una notte di festeggiamenti che sconfina in un report con numeri da bollettino di guerra. E allora, a nuovo anno appena cominciato, nel consuntivo della notte appena trascorsa, èa registrare la peggio, con trentanove feriti per i botti esplosi nella notte di: 24 in città e 15 in provincia. Dati che riferisce Danilo Ricciardiello, responsabile della Sala operativa della Questura, al Gr1. E tra i tanti casi, emergono drammaticamente quelli di duericoverate in gravi condizioni dopo essere state colpite davaganti durante i festeggiamenti. Una a Forcella: dove una 50enne è stata raggiunta da una pallottola vagante mentre era affacciata al balcone. Attualmente ricoverata all’Ospedale Vecchio Pellegrini, la donna è in prognosi riservata. E ...

Gli interventi dei vigili del fuoco per gli incendi riconducibili ai festeggiamenti delsono stati 703, in lieve aumento rispetto allo scorso anno quando furono 646. In fiamme ...di, ...In tutto sono trentanove feriti per i botti anella notte di, 24 in città e 15 in provincia, a quanto riferisce Danilo Ricciardiello, responsabile della Sala operativa della Questura,...Due donne sono state ricoverate in gravi condizioni dopo essere state colpite da proiettili vaganti durante i festeggiamenti per il Capodanno, a Napoli e ad Afragola. Una donna di 50 anni è rimasta fe ...Entrambe, in gravi condizioni, erano in casa e stavano assistendo ai festeggiamenti. Nel capoluogo campano arresti e diverse denunce ...