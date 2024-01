Capodanno a Napoli | la città in festa per l' arrivo del 2024

(Di lunedì 1 gennaio 2024)inper l'del. Migliaia di persone hanno affollato il Lungomare per celebrare iltra fuochi pirotecnici e balli. Allo scoccare della mezzanotte i napoletani hanno confermato la tradizione dei 'botti' per salutare il 2023 e accogliere il nuovo anno. Musica e show in Piazza del Plebiscito, dove 20mila persone hanno assistito al concerto con i The Kolors, Arisa, Jimmy Sax e Enzo Avitabile. Balli e fuochi sul lungomare, con botti improvvisati che, anche quest'anno, hanno causato diversi feriti. Il bilancio finale parla di 36 persone ferite a causa dei botti. Nel quartiere di Forcella una donna di 50 anni è rimasta invece ferita all'addome da un proiettile vagante mentre assisteva ai fuochi d'artificio sul balcone di casa.

