Capodanno | a Napoli 36 feriti a causa dei botti

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ di 36 persone ferite – di cui tre minori – il primo bilancio deiesplosi nella notte ditrae provincia. In città il caso più grave quello della donna del quartiere Forcella raggiunta da una pallottola vagante mentre, affacciata al balcone, assisteva allo spettacolo dei fuochi pirotecnici. Ricoverata all’ospedale Vecchio Pellegrini, la donna – una napoletana di 50 anni – è in prognosi riservata. Il dato fornito dalla Questura disegna un aumento del fenomeno rispetto allo scorso anno quando ideitrae provincia furono sedici, meno della metà. Tra iregistrati la scorsa notte trae provincia in occasione dei ...

Un altroche inizia con morti e feriti. Auna 45enne è morta dopo essere stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli di. Era stata colpita mentre festeggiava con i ...Follia dia Milano dove nella notte di San Silvestro si sono verificati pesanti disordini, come nel ... Botti e spari, choc a: colpita in casa da un proiettile, rischia la vita ...E' morta la 45enne colpita nella notte da un colpo d'arma da fuoco alla testa mentre festeggiava il Capodanno in casa con i parenti ad Afragola, nel Napoletano. Si chiamava Concetta Russo ed era nata ...Entrambe, in gravi condizioni, erano in casa e stavano assistendo ai festeggiamenti. Nel capoluogo campano arresti e diverse denunce ...