Capodanno a Meda | a mezzanotte un’auto si incastra tra i binari della Milano-Asso

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Ilarriva con un’emergenza allo scoccare del nuovo anno:parcheggia in mezzo ai. Così si apre il 2024 per Vigili del fuoco e i soccorritori di Monza e Brianza.: auto in mezzo aiTutto ha inizio quando un’utilitaria imbocca la ferrovia. L’auto transita dal ...

I fatti risalgono all'alba didel 2023 quando l'uomo fu ricoverato all'ospedale Niguarda ... i quattro, in gruppo e per futili motivi, nel corso dei festeggiamenti di San Silvestro a, ...Quattro giovani sono stati arrestati dai carabinieri di Seregno per aver accoltellato e pestato a sangue un uomo di origine pachistana a, in Brianza, lo scorsoe averlo poi lasciato a terra in fin di vita . Tre minorenni e un ventenne, tutti italiani e già noti alle forze dell'ordine, residenti nelle province di Monza e ...Il Capodanno a Meda arriva con un'emergenza allo scoccare del nuovo anno: un'auto parcheggia in mezzo ai binari della Milano-Asso ...Il cantautore emiliano si è raccontato a tutto tondo in un'intervista al 'Corriere, compresi un paio di episodi con il paroliere: «L’anno dopo, per reazione, scrissi 'Rispetto'. Dedicata a Mogol e all ...