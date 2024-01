Capodanno a Limbiate | incendio a due auto dopo quella bruciata a Natale

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 1 gennaio 2024)di fuoco aper unall’alba che ha mandato in fumo due. I Vigili del Fuoco sono arrivati a sitene spiegate in via Marco Polo. Invece, sono oltre 20 gli interventi di soccorso tecnico urgente legati a incendi causati da fuochi artificiali che hanno interessato i pompieri di Monza e Brianza. ...