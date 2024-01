Capodanno a Forcella | morta la donna di 47 anni colpita sul balcone da un proiettile vagante

Capodanno - donna colpita da proiettile vagante a Forcella Pubblicato il 1 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Trentanove feriti per i botti a Napoli nella notte di Capodanno, 24 in città e 15 in provincia, a ... (dayitalianews)

Capodanno - donna colpita da proiettile vagante a Forcella La 50enne era affacciata al balcone: è attualmente ricoverata all'ospedale Vecchio Pellegrini in prognosi riservata. A Napoli 39 feriti per i botti, ... (sbircialanotizia)

Capodanno - donna colpita da proiettile vagante a Forcella (Adnkronos) – Trentanove feriti per i botti a Napoli nella notte di Capodanno, 24 in città e 15 in provincia, a quanto riferisce Danilo ... ()

Capodanno - donna colpita da proiettile vagante a Forcella (Adnkronos) – Trentanove feriti per i botti a Napoli nella notte di Capodanno, 24 in città e 15 in provincia, a quanto riferisce Danilo ... (periodicodaily)