Capodanno | 703 interventi dei vigili del fuoco per incendi

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati 703 stanotte glideidelperriconducibili ai festeggiamenti di, in leggero aumento rispetto allo scorso anno, quando furono 646. Moltihanno riguardatodi cassonetti, alcune autovetture parcheggiate in strada. Il numero maggiore in Emilia Romagna, dove sono stati 101. Gli altrisono stati in Piemonte 46, Lombardia 69, Veneto e Trentino Alto Adige 47, Friuli Venezia Giulia 21, Liguria 42, Toscana 49, Marche 25, Umbria 22, Lazio 74, Abruzzo 16, Molise 1, Campania 38, Basilicata 6, Calabria 9, Puglia 60, Sicilia 52, Sardegna 25. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

