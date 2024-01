Capodanno | 274 feriti per i botti Una vittima ad Afragola

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Sono complessivamente 274 ida petardi e colpi di arma da fuoco durante i festeggiamenti per il2024. C’è anche una, una donna di 45 anni, di, raggiunta alla tempia da un proiettile vagante. I dati relativi agli incidenti verificatisi nel corso dei festeggiamenti sono stati resi noti questa mattina dal Viminale. L’incidente più grave addove una donna di 45 anni è stata uccisa da un colpo vagante L’evento più grave si è verificato a Napoli dove una donna di 45 anni, residente nel comune di, è stata raggiunta alla tempia da un proiettile vagante nel corso dei festeggiamenti, “probabilmente ad opera di un componente dello stesso nucleo familiare. La donna ricoverata d’urgenza all’Ospedale “Cardarelli” in prognosi riservata, ...

... vedrà sul palco della Gospel House , a Venaria Reale (via Druento, di fronte alla Continassa), ... Il terzo e ultimo evento si terrà tra Natale e: giovedì 28 dicembre , alle 20,30, il ...Ilvissuto in Piazza Duomo, a Milano I dati del preserale: Mattarella oltre il 30%. Per ... Nove, I Migliori Fratelli di Crozza :.000 spettatori (1,7%). I dati dell'access prime time. ...Capodanno, a Napoli una donna morta per un proiettile vagante e un’altra ferita. Ustionato un 17enne per i petardi. Tensione a Milano nel quartiere San Siro ...Bilancio dei feriti a Capodanno Nel contesto degli eventi di Capodanno 2024, si contano complessivamente 274 feriti, di cui 12 causati da armi da fuoco e 262 da fuochi d’artificio, secondo i dati ...