Capodanno 2024 tra proiettili vaganti e petardi fatti in casa |  il bilancio critico del Viminale sull’ultima notte dell’anno | un morto e 274 feriti

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Una donna morta e 274. È questo ildiregistrato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del. Quella che al momento configura come unica vittima delladi San Silvestro è una 45enne del comune di Napoli Afragola, raggiunta alla testa da un proiettile vacante mentre festeggiava in. Si ipotizza che il colpo possa essere partito da un componente della stessa famiglia. Dei, 12 sono stati colpiti da armi da fuoco e 262 da fuochi d’artificio. 49 persone sono state ricoverate, di cui 2 con prognosi superiore a 40 giorni per ferita d’arma da fuoco. Dal quadro delemerge così un aumento del 52% deirispetto allo scorso anno ...

(Adnkronos) – Come ogni anno, torna per Capodanno l’immancabile appuntamento con i Wiener Philharmoniker. Il Concerto 2024 , proposto da Rai ... ()

Mara Venier e Ornella Vanoni hanno trascorso insieme la notte di. Nell'attesa della mezzanotte, la conduttrice di Domenica In ha coinvolto la cantante in una storia su Instagram prima del conto alla rovescia. "Due palle che non ne posso più - ha detto la ...Bagno diRiccione - foto Casalboni Bagno diRiccione - foto Casalboni Bagno diRiccione - foto Casalboni Bagno diRiccione - foto Casalboni ...(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 01 GEN - C'era anche il generale Roberto Vannacci al tradizionale tuffo collettivo di Capodanno in mare che si svolge l'1 gennaio a Viareggio (Lucca). Vannacci vive nella ...A Stintino un centinaio di persone hanno risposto all'invito alla cena sociale organizzata dall'Amministrazione Comunale nella tensostruttura in largo Cala d'Oliva. Calamari, polpi e gamberoni i piatt ...