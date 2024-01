Capodanno 2024 | feriti e morti | più che festeggiamenti una “guerriglia” | il bilancio

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Proiettili vaganti, botti senza controllo e insicuri, persone che usano la violenza e tanti bambini rimasti colpiti da questa pazzia Altro che divertimento. Altro che sorrisi,e brindisi con le bollicine. L’ultima notte dell’anno vecchio e il primo giorno di quello nuovo è il solito resoconto drammatico di persone che perdono la vita, una mano, un occhio o altre parti del corpo perché esagerano neie lo fanno con troppa, troppa superficialità. E quando succede questo, le tragedie sono molteplici. A Napoli ad esempio, e purtroppo non è una novità, una donna di 45 anni ha perso la vita a causa di un proiettile vagante durante iper il. Già perché c’è questa tradizione stupida di sparare con le armi l’ultima notte dell’anno e, come sempre, succede quello che non deve ...

(Adnkronos) – Come ogni anno, torna per Capodanno l’immancabile appuntamento con i Wiener Philharmoniker. Il Concerto 2024 , proposto da Rai ... ()

Una donna morta e 274 feriti. È questo il bilancio di registrato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Viminale. Quella che al momento configura come unica vittima della notte di San Silvestro è una 45enne del comune di Napoli ...Interminabile raffica di botti a Quarto Oggiaro, a Milano, per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. L'effetto dei fuochi sparati in contemporanea è un muro di fumo e scintille. Il Comune non li ha ...Un 50enne di Parodi Ligure (Alessandria) ha perso la mano sinistra la notte scorsa dopo lo scoppio di un petardo. E' stato ricoverato d'urgenza nella notte al Pronto Soccorso di Novi Ligure e, in ...