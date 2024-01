Cani e gatti in fuga dai botti | Già centinaia di segnalazioni

In vista di Capodanno , i consigli dell’OIPA per tenere protetti e al sicuro i nostri animali domestici , in particolare cani e gatti . L’arrivo del ... (ilcorrieredellacitta)

Liguria. "Anche la notte di San Silvestro che divide il 2023 dal 2024 ha fatto parecchie vittime tra gli animali , in particolare, molti dei quali morti di crepacuore o finiti sotto le auto nella loro fuga dovuta alla paura provocata dai forti botti di Capodanno". A denunciarlo è Aidaa , l'Associazione Italiana ...Ariano Irpino . In tilt dalla serata di ieri il centralino del servizio veterinario Asl della regione Campania a Napoli per la presenza diferiti lungo le strade, molti dei quali fuggiti, disorientati a causa dei botti. Ad Ariano Irpino, doppio e rapidissimo intervento per l'ambulanza Dog Kennel Service giunta da Nola. Il ...Ecco perché il gioco non deve essere mai sottovalutato ma incoraggiato, a prescindere dall‘età dell’animale. I gatti e i cani possono giocare davvero con qualunque cosa, motivo per cui non bisogna per ...« Ancora vittime tra gli animali a causa dei botti, in particolare cani e gatti molti dei quali morti di crepacuore o finiti sotto le auto» ...