Calendario sport invernali | gli orari delle gare dal 1° al 7 gennaio Programma | tv | streaming

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Glitorneranno a prendersi la scena con l’inizio del nuovo anno. A Capodanno è ripartito il Tour de Ski di sci di fondo, che si protrarrà poi per tutta la settimana dal 1° al 7tra Davos e Val di Fiemme. La Coppa del Mondo di sci alpino andrà in scena nel weekend dell’Epifania con gigante e slalom femminile a Kranjska Gora, gigante e slalom maschile ad Adelboden. Si concluderà la Tournée dei Quattro Trampolini di salto con gli sci, mentre il biathlon riparte con la Coppa del Mondo a Oberhof. Riprende anche lo slittino, ci saranno i Mondiali juniores di skeleton. Di seguito ildeglidal 1° al 71-72024 SCI ...

Tanti eventi che mettiamo in fila in questa guida per potersi organizzare con vacanze, biglietti e con la consueta voglia di emozionarsi con questo. IlGennaio - Coppa d'Asia e Coppa ...Formula 1 e MotoGp propongono un ricco, fatto rispettivamente di 24 e 22 Gran Premi, mentre tra i moltiche avranno come focus Parigi, l'atletica leggera prevede anche gli Europei a ...La necessità di puntare molto di più sui settori giovanili è stata la principale scusa per giustificare l’abolizione del Decreto Crescita che andrà a pieno regime ...Il 2024 si prospetta un anno ricco di eventi sportivi. Il grande tennis con gli italiani protagonisti guidati dal fenomeno Sinner, la MotoGP con Bagnaia a caccia del terzo titolo, la Formula 1 con la ...