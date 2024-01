Calendario sport 2024 | dalle Olimpiadi all’America’s Cup Il programma di tutti gli eventi

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Cari lettori di OA, Buon Anno da parte di tutta la redazione. L’augurio è dei più sinceri, con l’auspicio che i prossimi dodici mesi siano ricchi di soddisfazioni e che vi portino grandi gioie nelle vostre vite. La speranza più sentita è che ilci offra una ritrovata serenità e che riesca a regalarci belle emozioni. Sarà un anno speciale pergli appassionati di, visto che sarà un anno olimpico: saranno proprio ledi Parigil’evento più importante, prestigioso e iconico dei prossimi dodici mesi, accompagnatoParalimpiadi sempre nella capitale francese. Sarà una stagione infarcita diivi assolutamente da non perdere e da vivere con enorme passione. Si partirà già forte a gennaio con ...

oggi , sabato 30 dicembre , una nuova giornata dedicata agli sport invernali tutta da vivere in compagnia di OA sport . Come è nostra abitudine, vi ... (oasport)

oggi , domenica 31 dicembre , saluteremo il 2023 con diversi sport invernali : gare di Coppa del Mondo per lo sci di fondo, all’interno del Tour de ... (oasport)

Un nuovo anno di sport sta per cominciare. Trecentosessantasei giorni di grandi emozioni: da gennaio a dicembre si prospetta un 2024 super. Con ... (sportface)

Si parte l'8 gennaio con una mobilitazione nel settore aereo (che non dovrebbe però impattare sui voli). Giornata da tenere d'occhio sarà poi il 24 ... (tg24.sky)

Formula 1 e MotoGp propongono un ricco, fatto rispettivamente di 24 e 22 Gran Premi, mentre tra i moltiche avranno come focus Parigi, l'atletica leggera prevede anche gli Europei a ...Nel 2023, le 'prime volte' dei 175 di Cagliari e Torino (ovviamente attesi al bis nel 2024), andarono a impreziosire unfittissimo, sostanzialmente senza pause da marzo in avanti. Dall'...La necessità di puntare molto di più sui settori giovanili è stata la principale scusa per giustificare l’abolizione del Decreto Crescita che andrà a pieno regime ...Il 2024 si prospetta un anno ricco di eventi sportivi. Il grande tennis con gli italiani protagonisti guidati dal fenomeno Sinner, la MotoGP con Bagnaia a caccia del terzo titolo, la Formula 1 con la ...