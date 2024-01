Calendario Dakar 2024 | il percorso | le 12 tappe | dove vederla in tv e streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Dal 5 al 19 gennaio torna la Maratona del Deserto, la. La 46ª edizione del rally raid più famoso del pianeta è pronta per regalare non poche emozioni. Sarà la quinta volta che l’evento si terrà in Arabia Saudita e gli equipaggi saranno chiamati a uno sforzo di non poco conto. Un totale di dodici prove speciali, più il prologo che darà il via alle danze. Una distanza totale di 7.891 chilometri, di cui 4.727 con il ticchettio della lancetta a mettere pressione. Saranno sei le categorie differenti che competeranno, cinque che percorreranno il“ufficiale” e la sesta che invece farà un tragitto differente. Ci si riferisce a moto, quad, veicoli leggeri o “side by side”, auto, camion e classic. Vi saranno 137 moto, 153 auto, 46 camion, 10 quad, 80 veicoli classici e 10 veicoli appartenenti alla innovativa categoria...