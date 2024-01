Calendario 2024 | festività e ponti a Roma l’anno che viene Ecco quando pianificare un weekend fuori porta

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Il 2023 deve ancora terminare ma c’è chi sta già organizzando viaggi eperche sta per iniziare. Quindi, per non arrivare impreparati, scopriamo ile le suein che giorni avverranno le: 1 gennaio: lunedì Epifania: sabato 6 gennaio Pasqua: domenica 31 marzo Pasquetta: lunedì 1 aprile 25 aprile: giovedì 1 maggio: mercoledì 2 giugno: domenica 29 giugno sabato 15 agosto: giovedì 1 Novembre: venerdì 8 dicembre: domenica 25 dicembre: ...

Ma ildell'atletica sarà un condensato di appuntamenti ad alto coefficiente di gradimento e ... Ecco allora tutte le date da segnare sulper non lasciare indietro alcun evento meritevole ...... chiaro che l'attenzione sarà tutta rivolta verso le gare più tradizionali del, ma nel mondo dello sci in generale la prima parte disarà tutta all'insegna dello spettacolo. Ecco ...SERIE A - L'attaccante rossonero in esclusiva a Sky: "Calcio e musica le mie passioni, nelle canzoni invito a non arrendersi mai. Il debutto Non ero pronto, ma ...Domani, 2 gennaio, in edicola con il giornale, ci sarà il calendario 2024, formato classico, da appendere in ufficio, in cucina o nell'ambiente che più ci piace. Comodo anche per annotare gli ...