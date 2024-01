Calciomercato Napoli | doppio colpo per il centrocampo | cifre e dettagli

Napoli prepara una rivoluzione nel mercato di gennaio: in difesa Ostigard può partire, suggestione Dragusin. Piace Hojbjerg per il centrocampo . Il ... (napolipiu)

... questa sessione diinvernale ormai alle porte sarà il primo vero crash test per ...il quale potrà finalmente incidere in maniera concreta sulle operazioni in uscita ed entrata del. ...Alex Meret, portiere del(LaPresse).itTra i peggiori difensori, a seconda delle aspettative e di quanto hanno giocato, abbiamo inserito Milenkovic e Ndicka. Il centrale della ...L'Udinese è vicina a perdere Samardzic direzione Napoli nel calciomercato di gennaio. In entrata invece il club friulano sta per accogliere un difensore dall'Argentina: come ...Il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli è stato certamente uno dei fatti calcistici più importanti del 2023. Un passo importante compiuto dal presidente Aurelio De Laurentiis il quale è riuscito a ...