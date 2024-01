Calciomercato Milan | cosa aspettarsi dal 2024? Ecco le prospettive

Commenta per primo Il pochissimo spazio trovato in questa stagione da Lucien Agoumè all'Inter lo porterà presto lontano dao: stando a quanto riferito dalla Spagna, in particolare da ABC de Sevilla , il trasferimento del centrocampista al Siviglia è solo questione di tempo. La squadra andalusa ha fatto la sua ...Ildovrà guardarsi dalla concorrenza sia del Monaco che del Porto.Antonio Conte è il grande nome, che porterebbe ad una rivoluzione profonda, ma sono vive anche altre idee più giovani e forse più in linea con il pensiero di calcio del Milan, come Thiago Motta, De ...Il Milan ha rilanciato e ha superato la concorrenza del Manchester City, il giovanissimo campione è pronto a sbarcare a Milanello. C’è molta curiosità per capire come si comporterà Zlatan Ibrahimovic ...