Calciomercato invernale 2024 | quando inizia? Ecco le date

Il Napoli ha urgente bisogno di puntellare la rosa e rinforzare i reparti in difficoltà: tutte le trattative in entrata nel 2024. Ilsarà l'occasione per rimediare agli errori commessi in estate. Il Napoli deve assolutamente intervenire e rinforzare la rosa per risalire in classifica. Napoli, i colpi in ...L'Inter piazza il primo colpo della sessionedi mercato. I nerazzurri sono pronti a chiudere l'operazione con il Club Brugge per Tajon Buchanan. L'esterno canadese è il profilo individuato da Marotta e Ausilio per sostituire l'...Parte domani il calciomercato di Gennaio per la Serie A, la Serie B e la Serie C in Italia. Sarà dunque possibile tesserare i ...[themoneytizer id=”99064-6] Lasciamo questo 2023 con l’auspicio che abbia regalato molte gioie a tutti e ci auguriamo che questo nuovo anno possa donare successi e spensieratezza. Tanti auguri di buo ...