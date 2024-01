Calciomercato | Eintracht Dal ManUtd arriva in prestito Van de Beek

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Per i tedeschi anche il diritto di riscatto a 11 milioni più 3 di bonus FRANCOFORTE (GERMANIA) - Donny van deprova a rilanciarsi in Bundesliga. L'Francoforte ha ufficializzato l'arrivo incon diritto di riscatto del 26enne centrocampista olandese del Manchester United. L'ex

Secondo la BBC, l'Eintracht si accollerà gran parte dell'ingaggio fino a giugno, quando deciderà se esercitare il riscatto che sarebbe fissato a 11 milioni di euro più 3 di bonus. Dopo tanti rumors e dopo tanta panchina al Manchester United, ora è ufficiale: Donny Van de Beek è un nuovo giocatore dell'Eintracht Francoforte. Ad annunciarlo è lo stesso club tedesco con un post sui propri canali social.