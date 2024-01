Calcio Napoli | partnership rinnovata con l’Unione industriali | alleanza per rilanciare la città

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Continua con “soddisfazione ed orgoglio” latrae la SSC. Il 29 dicembre si è tenuto a Palazzo Partanna l’incontro tra il Presidente del, Costanzo Jannotti Pecci e il Presidente del, Aurelio de Laurentiis. In una nota, De Laurentiis afferma: “L’obiettivo della Società Sportivaè quello di realizzare un percorso tailor-made di riconoscibilità nazionale e internazionale per tutte le aziende aderenti al, sfruttando appieno il marchio– il primo vero brand del Sud – e le bellezze del territorio. Quando le Aziende uniscono passione e ...

Napoli prepara una rivoluzione nel mercato di gennaio: in difesa Ostigard può partire, suggestione Dragusin. Piace Hojbjerg per il centrocampo . Il ... (napolipiu)

Nella Top 1 5 anche tre campioni d'Italia con ile uno juventino. Ecco la classifica secondo i dati di ...Buone notizie per l'Atalanta, che spera di avere a disposizione Scalvini contro la Roma: nessuna lesione dopo gli esami effettuati.in ansia per Meret, il portiere è uscito contro il Monza ed è in attesa degli accertamenti. Inzaghi spera di riavere sia Lautaro Martinez che Dimarco. Allegri dovrà fare a meno di Locatelli, ...Luciano Spalletti finisce nel mirino della critica a Napoli: un'accusa gravissima lascia raggelato il commissario tecnico ...(ANSA) - FIRENZE, 01 GEN - L'attaccante della Fiorentina M'Bala Nzola non parteciperà con la sua nazionale alla Coppa d'Africa al via, in Costa ...