Calcio | Inter Lautaro punta Verona e rinnovo | tutto fatto per Buchanan

Con Dumfries acciaccato, tornato in extremis per la gara contro il Genoa nella quale è entrato dalla panchina, e Cuadrado che dovrà stare fuori per ... (calcioweb.eu)

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'Inter sta per chiude re il primo colpo di questo mercato invernale: arriva Buchanan dal Bruges (pianetamilan)

Calciomercato , il derby anche in questo caso se lo prende l’Inter , il Milan va al tappeto . Ecco la situazione fronte centravanti Diciamo che per il ... (ilveggente)

Le parole con cui via social Calhanoglu ha salutato il 2023 e dato il benvenuto al 2024 sono il manifesto migliore di ciò che l'vuole fare nel nuovo anno, con la tanto attesa seconda stella ...Contro il Genoa è tornato in campo nel finale, recuperando dall'infortunio che lo aveva costretto a saltare le ultime gare di campionato e Champions League. Denzel Dumfries è pronto al rilancio ed ha ...L'argentino vero il recupero e il prolungamento del contratto fino al 2028 APPIANO GENTILE (ITALPRESS) - 'Ora è tempo di lavorare sodo per quello ...L'esterno olandese ha pubblicato sui social i video del party al quale ha partecipato per festeggiare il nuovo anno ...