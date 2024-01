Calcio | convocati Giappone per la Coppa d' Asia | non c' è Kamada

(Di lunedì 1 gennaio 2024) La Lazio e Maurizio Sarri potranno continuare a contare sulse Daichianche per i prossimi impegni. Infatti il centrocampista ex Eintracht non fa parte della lista dei 26del ...

Il centrocampista resterà così a disposizione di Sarri TOKYO ( Giappone ) - Protagonista un anno fa ai Mondiali in Qatar ma in difficoltà in questi ... (ilgiornaleditalia)

Il centrocampista resterà così a disposizione di Sarri TOKYO ( Giappone ) - Protagonista un anno fa ai Mondiali in Qatar ma in difficoltà in questi ... (247.libero)

Questi idel Giappone per la Coppa d'Asia: - portieri: Daiya Maekawa (Vissel Kobe), Zion Suzuki (Sint - Truiden/Bel), Taishi Brandon Nozawa (FC Tokyo); - difensori: Shogo Taniguchi (Al - ...Le difficoltà in questi primi mesi italiani alla Lazio hanno portato ad una decisione a sorpresa: Daichi Kamada è stato escluso dalla lista deidel Giappone per la Coppa d'Asia. Il giapponese, dunque, resterà a disposizione di Maurizio Sarri , che recentemente ha spiegato i suoi problemi in campo.Il centrocampista biancoceleste è assente dalla lista dei convocati per la Coppa d'Asia: ad incidere le difficoltà nei primi mesi in Italia ...Il centrocampista resterà così a disposizione di Sarri TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) - Protagonista un anno fa ai Mondiali in Qatar ma in ...