Cagliari in Coppa Italia a Milano con le seconde linee

Secondo quanto riferito da Sky, il Milan sta cercando di trattare con Nigeria e Algeria per trattenere Chukwueze e Bennacer fino al 2 gennaio (pianetamilan)

La prima partita Italia na del 2024 si giocherà il 2 gennaio alle ore 21 e vedrà in scena a San Siro Milan - Cagliari e Ranieri ha parlato di ... (calcionews24)

C’è un particolare feeling tra il Cagliari e la Coppa Italia in questa stagione e i rossoblu nei primi due turni hanno dato vita alle emozioni più ... (infobetting)

... affidata a Prontera ROMA - Si chiudono fra domani e giovedì gli ottavi di finale di Coppa Italia. A inaugurare l'ultima tornata la sfida di martedì sera a San Siro fra Milan e Cagliari alle 21: ...in campo con le seconde linee domani a Milano per la gara di Coppa Italia contro i rossoneri di Stefano Pioli. Il vero obiettivo è la cruciale gara di Lecce di sabato: qualche rossoblù ...Sarà la Coppa Italia ad aprire il 2024 del calcio. In programma ci sono gli ultimi quattro ottavi di finale che vedono impegnate Milan, Roma, Atalanta e Juventus rispettivamente contro Cagliari, ...