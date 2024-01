Bus turistico finisce fuori strada e si ribalta a San Donà di Piave | 30 feriti

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Trenta turistilievemente nell’incidente di un autobusa due piani, con targa della Bosnia, finitointorno alle 2.30 della scorsa notte a Sandi(Venezia). Il mezzo si è rovesciato su un fianco. Sul mezzo viaggiavano 79 passeggeri e due autisti. I vigili del fuoco, arrivati dal locale distaccamento, da Jesolo e Mestre (Venezia), hanno messo in sicurezza il bus adagiato su un fianco, e hanno finito di estrarre tutte le persone ancora presenti all’interno del bus. Tutti i, per fortuna in forma lieve, sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem 118, intervenuto con molte ambulanze, e traspresso il pronto soccorso di Jesolo e gli altri ospedali della zona. Le persone illese sono state ...

