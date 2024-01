Bus con 79 turisti bosniaci a bordo esce fuori strada e si ribalta nel veneziano | oltre 30 feriti

Leggi su italiasera

(Di lunedì 1 gennaio 2024) (Adnkronos) –30lievi in Via San Pio X a San Donà, nel, dove, intorno alle 2.30 della notte scorsa, un busco bosniaco a due piani con 79 persone aè finitorovesciandosi su un fianco. I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento, Jesolo e Mestre, hanno messo in sicurezza il bus adagiato su un fianco e finito di estrarre tutte le persone ancora presenti all’interno del bus. Tutti i, per fortuna in forma lieve, sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem, intervenuti con molte ambulanze e traspresso il pronto soccorso di Jesolo e gli altri ospedali della zona. Le persone illese sono state assistite sul posto e poi portati a Jesolo da un bus dei vigili ...