Buon Anno 2024 | gli auguri degli artisti | Negramaro | Mannoia | Vasco | Coma Cose e tanti altri

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Come in ogni ricorrenza, glicondividono sui social i loro personali messaggi dicon glirivolti ai follower, i fan e non solo: dopo i bilanci di fineè tempo di sperare in un futuro più sereno, senza le guerre che stdilaniando l’Europa, il Medio Oriente e il mondo e senza più ingiustizie. Parole che fa certo bene dire e scrivere, o recitare di fronte a un obiettivo, ma che da troppo tempo non si convertono in fatti. Non mancaRossi, che accanto a dei calici stilizzati brinda insieme a noi sulle note di Bollicine e ci ricorda che questo sarà l’del suo ritorno negli stadi. Più prolissi i, che di fronte allo specchio recitano la Filastrocca ...