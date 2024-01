Buon 1 Gennaio 2024 | frasi | immagini animate e GIF da inviare su WhatsApp per gli auguri di Buon Anno Nuovo

(Di lunedì 1 gennaio 2024). Ilè arrivato e dopo aver festeggiato il Capodci prepariamo a vivere al meglio questi nuovi 365 giorni. Nella speranza che sia unmigliore per tutti. Per augurare a tutti i nostri contattiunabbiamo raccolto in questo articolo le miglioriper un felicedivertenti, aforismi e citazioni famose dasuad amici, parenti e colleghi.(ilcorrieredellacitta.com)Il primoè una giornata ...

anno, vecchi cari amici, mille volteanno... Riproporre Chesterton è perfettamente in linea con la sua filosofia: non è lui che ... Gilbert Keith Chesterton, 111913, Daily New s. L'...Ultima a dire addio al 2023 è Baker Island, nell'Oceano Pacifico centrale, alle 13 del 2. ...invece 8 ore prima del nostro fuso quando si alzeranno nel cielo le lanterne bianche di...Il nuovo presidente: «Ora sarà fondamentale implementare la visione già tracciata dai miei predecessori per i prossimi anni e dare l’impulso decisivo per un’ulteriore crescita». Il sindaco Giordani: « ...Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Trieste (Trieste). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orari, fil ...