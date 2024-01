Botti di Capodanno | donna ferita da un proiettile vagante a Napoli

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Unaè rimastamentre assisteva dal balcone di casa ai fuochi d’artificio per il nuovo anno, a: secondo quanto si è appreso, sarebbe stata colpita all’addome da un. E’ accaduto nel quartiere di Forcella. Laè stata trasportata all’ospedale Vecchio Pellegrini. Non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente segue di alcune ore quello che ha coinvolto...

Sono stati 703 nella notte gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno , l’8,8% in più rispetto ai ... (feedpress.me)

Come ogni anno, purtroppo il primo gennaio emergono gli incidenti provocati daidi fine anno. Secondo quanto riporta Repubblica una donna è rimasta ferita mentre assisteva ...di, in ..., petardi e proiettili vaganti , nottata intensa sul fronte degli incidenti durante l'ingresso ... tutte chiamate riconducibili ai festeggiamenti di. Stando alle prime stime sarebbe l'8,8%...Il nuovo anno è stato festeggiato a Quarto Oggiaro, a Milano, con una raffica di botti: il Comune non li ha vietati dopo una battaglia legale. L'effetto dei fuochi sparati in contemporanea è un muro d ...A mezzanotte e quaranta secondi del primo gennaio è nato, con un parto spontaneo, il primo bimbo del 2024: si chiama Daniele e pesa tre chili e mezzo.