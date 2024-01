Botti di Capodanno | 703 interventi dei vigili del fuoco nella notte di S Silvestro

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Sono stati 703glideidelper incendi riconducibili ai festeggiamenti di, l’8,8% in più rispetto ai 646 dello scorso anno. Moltihanno riguardato incendi di cassonetti e di alcune auto parcheggiate in strada. Il numero maggiore in Emilia Romagna, dove sono stati 101. Gli altrisono stati in Piemonte (46), Lombardia (69), Veneto...

, petardi e proiettili vaganti , nottata intensa sul fronte degli incidenti durante l'ingresso ... tutte chiamate riconducibili ai festeggiamenti di. Stando alle prime stime sarebbe l'8,8%...Genova . La pioggia ha risparmiato ilin Musica 2024 : migliaia di genovesi e turisti si sono riversati in piazza De Ferrari per ... ma anche quest'anno l'ordinanza che vietavae ...Capodanno. Una donna è rimasta ferita a Napoli mentre assisteva dal balcone di casa ai fuochi d'artificio per il nuovo anno: sarebbe stata colpita all'addome da un proiettile ...Notte di Capodanno movimentata a Milano con 25 mila persone intorno a piazza Duomo, diversi feriti per i botti e un furgone della polizia danneggiato per il lancio di sassi a San Siro. Nessuno dei ...