Botti di Capodanno | 36 feriti a Napoli | grave una donna colpita da un proiettile vagante

Genova . Tre feriti a causa dei "" , diversi piccoli incendi in città, decine di ubriachi finiti all'ospedale per intossicazione ... per fortuna senza gravi conseguenze, dela Genova e ......Gli interventi dei vigili del fuoco per gli incendi riconducibili ai festeggiamenti del... A Napoli e provincia i feriti per isono 36.Sono stati 703 stanotte gli interventi dei Vigili del fuoco, in tutta Italia, per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in leggero aumento rispetto allo scorso anno, quando furono 646.ROMA Sono stati 703 stanotte gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in leggero aumento rispetto allo scorso anno, quando furono 646. Molti interv ...