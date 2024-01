Botti di Capodanno | 16 feriti a Roma e provincia | bimbo ustionato e 3 feriti gravi

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Anche aè tempo di bilanci dopo la notte di festeggiamenti per il. Ai 16 incidenti che si sono verificati a causa dei fuochi d’artificio, ci sono anche duetrasportati al punto di primo soccorso dell’ospedale di Tivoli, ancora chiuso a causa dell’incendio divampato l’8 dicembre scorso. carabinieridi(ilcorrieredellacitta.com)Minoreda un petardo e 24enne ferito da una bomba carta Un minore ha riportato una ustione di I grado regione sternale per scoppio di petardo, avvenuta nella propria abitazione di Castel Madama; portato in punto primo intervento dalla madre, ora è già a casa con cinque giorni di prognosi. Mentre nella notte, un ragazzo di 24 anni, per incauto maneggio di una bomba carta ...

Capodanno , purtroppo, come ogni anno si trasforma anche di un’occasione di bilanci per i ferimenti provocati dall’esplosione dei fuochi pirotecnici. ... (ilcorrieredellacitta)

Fine anno di tensione in zona San Siro a Milano , dove in via Zamagna e in piazza Selinunte gli agenti del reparto mobile della polizia sono ... (open.online)

Concetta Russo, 45 anni, era colpita la notte dida un proiettile vagante mentre si ...e spari, choc a Napoli: colpita in casa da un proiettile, rischia la vita Colpita anche un'altra ...Sono in tutto 16 i feriti tra la Capitale e la provincia Hanno perso entrambe le mani i due feriti gravi nei festeggiamenti cone petardi per ila Roma e provincia. Un primo caso è avvenuto a Guidonia dove a rimanere coinvolto è stato un ragazzo di 24 anni. Il secondo caso ha visto invece coinvolto un 45enne ...Diverse migliaia di persone hanno cantato e ballato in piazza a Bari fino alle 2 di questa mattina al concertone di Capodanno organizzato come tradizione dall'amministrazione comunale con Telenorba.Anche quest'anno, l’Ingv, istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha registrato i festeggiamenti a cavallo della mezzanotte. Nell'immagine, il segnale della stazione sismica di Cque (vicino a ...