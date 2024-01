Botti capodanno 2024 | feriti in tutta Italia | a Napoli morta donna colpita da proiettile vagante | a Roma due uomini hanno perso le mani | 11enne ha perso un occhio

Fine anno di tensione in zona San Siro a Milano , dove in via Zamagna e in piazza Selinunte gli agenti del reparto mobile della polizia sono ... (open.online)

A Napoli 36 feriti a causa dei. Tensione nella notte a Milano, a fuoco mobili accatastati. Ad Udine uomo ucciso con un taglio alla gola al termine della festa. 703 interventi dei vigili del fuoco per incendiSette feriti non gravi sono stati medicati negli ospedali del Salernitano per inell'ultima notte dell'anno. Nel dettaglio, 2 persone a Salerno , quattro a Nocera Inferiore e una a Sarno (quest'ultima proveniente da Palma Campania, nel Napoletano). Un uomo di circa 50 anni, ...Come ogni anno, purtroppo il primo gennaio emergono gli incidenti provocati dai botti di fine anno. Secondo quanto riporta Repubblica una donna è rimasta ferita ad Afragola. La vittima, una donna di 4 ...Stava festeggiando il Capodanno in casa ad Afragola, quando è stata raggiunta da un colpo d'arma da fuoco alla testa. È morta così Concetta Russo, donna di 45 anni nata a Napoli. Era insieme ai ...