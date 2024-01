Bonus psicologo | raddoppiati i fondi | come fare la domanda | tutto quello che c’è da sapere

Raddoppiato anche il fondo per il. Tasse sul lavoro Per 14 milioni di dipendenti prevista una riduzione delle tasse in busta paga, con vantaggi in media di circa 100 euro al mese. Il ...Raddoppia il, il contributo fino a 50 euro euro per ogni seduta di psicoterapia.La manovra vale circa 24 miliardi di euro dei quali oltre 15 miliardi finanziari in deficit e destinati all'intervento principale ovvero il taglio cuneo fiscale (quasi 11 mld) e alla riduzione delle ...Bonus 2024. Dalle mamme lavoratrici ai mobili, dalla Carta solidale per la spesa all'ex bonus Renzi. Con la Manovra approvata, ecco quali sono incentivi, contributi e benefici che saranno ...