Bloccati per il volo in ritardo la notte di Capodanno | scatta la festa in aeroporto con brindisi e trenino – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 1 gennaio 2024) 200 passeggeri delWizz Air in partenza per Budapest sono rimastinell’di Bari – Karol Wojtyla nellatra il 30 e il 31 dicembre. Dovevano partire alle 22.30 del 30, ma una volta saliti sull’aereo si sono sentiti comunicare dal personale di bordo che dovevano scendere a causa di un problema tecnico. Sfortunatamente per loro, non sono poi potuti risalire a breve, ma hanno dovuto aspettare un giorno intero. Ilè stato, infatti, spostato prima alle 17.00 del 31 dicembre e poi rimandato nuovamente alle 21.55. Il tutto rimborsato, fa sapere il Corriere della Sera, con soli otto euro di voucher. Alla fine, dopo oltre 24 ore rispetto a quanto previsto, sono riusciti ad arrivare a Budapest all’1.19. Ma in tutto questo, i passeggeri non si sono persi d’animo. Mentre erano ...