“Bimba di 5 anni abbandonata in strada” | la piccola accolta da un barista

(Di lunedì 1 gennaio 2024) In un tranquillo giorno a Mondragone, una scena straziante si è svolta nelle sue strade: una bambina di 5, sola e visibilmente smarrita, vagava senza meta. Il suo cammino incerto ha attirato l’attenzione del titolare di un bar locale, che, mosso da un senso di responsabilità, ha deciso di intervenire. Accorgendosi della situazione precaria della, l’uomo l’hanel suo locale, offrendole un rifugio temporaneo e rassicurante. La sua azione ha evitato che lafinisse in situazioni ancora più pericolose, dimostrando un atto di grande umanità e coraggio civico. Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, è stato informato dell’accaduto dal giornalista Pino Grazioli, che ha rivelato una circostanza ancor più sconvolgente: la bambina sarebbe stata...

CASERTA. Una bambina di 5 anni è stata notata mentre girovagava per le strade di Mondragone dal titolare di un bar. L'uomo, vedendo la bambina smarrita, l'ha accompagnata all'interno della sua attività per ...La piccola girovagava per le strade da sola impaurita, è ora stata affidata alle forze dell'ordine