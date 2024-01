Bimba di 5 anni abbandonata in strada la notte di Capodanno

La febbre alta , l’angoscia e la folle corsa in ospedale : ma per lei, Aurora Filiberto, 7 anni appena, non c’è stato nulla da fare . La piccola è ... (secoloditalia)

È morta a soli 7 anni dopo essere stata trasportata in ospedale in macchina dai genitori. Unico sintomo: febbre alta. È successo ieri all'ospedale ... (liberoquotidiano)

Una bambina di sette anni di Casteldaccia è morta all' ospedale Buccheri La Ferla di Palermo dove era stata portata dai genitori per una influenza. La ... (ilmattino)

La piccola girovagava per le strade da sola impaurita, è ora stata affidata alle forze dell'ordinecommenta Unadi 5- a quanto sembra abbandonata dai genitori - stava vagando da sola per strada a Mondragone (Caserta) quando è stata notata dal titolare di un bar. L'uomo ha rassicurato la piccola, ...ARICCIA (attualità) - È lei la prima nata dei Castelli e del Litorale romano ilmamilio.it Anche in questo primo Gennaio del 2024 all' Ospedale dei Castelli di Fontana di Papa c'è stata u ...La sera del 3 ottobre il drammatico volo del pullman dal Cavalcavia superiore. Ventuno le vittime, quattro gli indagati: a che punto è l’inchiesta e su quali ...