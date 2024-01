Biella | anziana si sente sola la notte di Capodanno e chiama il 112 Due agenti le fanno compagnia

Leggi su open.online

Non sopportava la solitudine l'ultimo giorno dell'anno e così la signora Ileana, 94enne, di, hato il 112 per avere un po' die qualcuno a cui fare gli auguri. Duedella squadra volante della questura cittadina, Gaetano e Gabriele, hanno deciso di raggiungerla e di trascorrere del tempo con lei. «A volte – commentano dalla questura – basta poco per aiutare qualcuno è questa l'essenza stessa del nostro esserci sempre». (foto questura di)