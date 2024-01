Biathlon | corsa a quattro più due per la Sfera di cristallo Uno spaccato delle sei contendenti

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Sono sei le atlete inper conquistare la Coppa del Mondo di2023-24. La classifica generale vede in testa la francese Justine Braisaz-Bouchet (427 punti), seguita dalla norvegese Ingrid Tandrevold (417), dalla svedese Elvira Öberg (393) e dall’italiana Lisa Vittozzi (386). Il quartetto è relativamente compatto, poiché compreso in 41 lunghezze. Distacco di fatto nullo in questo momento, poiché non siamo neppure a metà del cammino. Sono state messe a referto otto gare valevoli per ladi, ne arriveranno altre tredici da qui al 17 marzo (quelle dei Mondiali non assegneranno punti per la classifica generale). È dunque troppo presto per escludere a priori dalla rinalla Coppa del Mondo anche la tedesca Franziska Preuss (322) e la detentrice del trofeo Julia Simon (317). ...