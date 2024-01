Beppe Grillo | “Cambiamo il calendario | 13 mesi da 28 giorni l’uno e una festività extra alla fine dell’anno”

(Di lunedì 1 gennaio 2024) L’ultima provocazione di, arrivata sul gong del 2023, riguarda il. Il comico e fondatore del Movimento 5 Stelle ha lanciato l’idea di cambiare ilgregoriano, al quale siamo abituati ormai tutti da sempre, sostituendo i classici 12con 13da 28. “Riformiamo il nostro tempo”, titola la sua proposta pubblicata sul blog che non ha nulla di metaforico ma riguarda proprio il il, nel giorno in cui tutti si apprestano ad appendere quello del 2024. Con quello gregoriano attuale “siamo dunque ancorati ad uno schema anacronistico, nato sotto una società prescientifica, teocratica, con un’economia feudale, che non semplifica affatto le nostre vite. I nostri semestri hanno la ...

Come non citare, poi, la 'telenovela' tra Matteo Renzi e Carlo Calenda sfociata nello strappo tra i gruppi parlamentari di Italia Viva e Azione; o gli strali dicontro Giulia Bongiorno, ...Conte si vergogni peraltro di destinare 300mila euro di soldi che apparterrebbero ai cittadini, al suo capo e padrone, che, non riuscendo più a calcare i palchi con successo, scrocca ...L’ultima provocazione di Beppe Grillo, arrivata sul gong del 2023, riguarda il calendario. Il comico e fondatore del Movimento 5 Stelle ha lanciato l’idea di cambiare il calendario gregoriano, al ...Bisogna stare al passo con la "tecnologia" che sta "correndo verso il futuro" a gran "velocità" e per farlo è necessario ripensare il calendario. Beppe Grillo rilancia l'idea di "un calendario fisso" ...