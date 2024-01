Benvenuti nel nuovo anno | il momento in cui il 90% della popolazione decide improvvisamente di diventare la migliore versione di se stessa

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 1 gennaio 2024) . Ti guardi allo specchio, prendi la tua agenda nuova di zecca e cominci a scrivere i buoni propositi per l’. Ti senti pronto per rimetterti in forma, cambiare lavoro, abitudini e poi dopo qualche settimana… abbandoni ogni proposito, proprio come l’scorso e quello precedente. Lo sappiamo, è difficile ammetterlo, ma se ti consola: non sei il solo! Ecco perché, secondo noi, i buoni propositi di iniziosono sopravvalutati, inefficaci e, francamente, un po' ridicoli. Gennaio, il mesedebolezza umana Il mese di gennaio è quello in cui le palestre si riempiono di aspiranti atleti olimpici e le diete alla moda conquistano il mondo. Purtroppo, è anche il mese in cui gli obiettivi si scontrano con la dura realtà, e ciò che sembrava un’idea brillante nella notte di ...