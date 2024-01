Bene le Borse nel 2023 | con il Nasdaq maglia rosa E Piazza Affari è balzata del 28%

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Neli mercati azionari e obbligazionari sono usciti dal tunnel, recuperando gran parte delle perdite accusate l’anno precedente. In particolare, lemondiali nelha messo a segno un balzo prossimo al 20% (indice Msci), mentre i principali indici obbligazionari mostrano ritorni compresi tra il 7 e l’11 percento. A influenzare lesono stati soprattutto i tassi di interesse della Fed, della Bce e della altre banche centrali. Facciamo il bilancio delcon Generoso Perrotta, head of financial advisory di Banca Generali. Le politiche monetarie ago della bilancia Generoso Perrotta, head of Financial Advisory di Banca Generali“Gran parte del movimento al rialzo delle quotazioni, sia azionarie sia obbligazionarie, è avvenuto nell’ultima parte dell’anno, grazie alla crescente ...

Riflettori su dati macro, all'indomani delle decisioni della Bce. Spread stabile in area 200 punti. Euro poco mosso sul dollaro, petrolio in rialzo (ilsole24ore)

Lagarde: «battaglia contro inflazione non è finita ma vinceremo». In Germania migliora il clima economico a novembre, ma il Pil si conferma in ... (ilsole24ore)

attesa per le riunioni delle banche centrali e per i dati sull’inflazione Usa. Petrolio in progresso mentre il gas perde posizioni. Euro stabile (ilsole24ore)

(AGI) - Roma, 31 dic. - Quest'anno i mercati viaggiano col vento in poppa, ma l'anno prossimo il rally potrebbe interrompersi, o ridimensionarsi perchè ...