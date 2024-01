Belen | le scuse all’esperto gossip | “Non volevo crederti”

Leggi su tpi

(Di lunedì 1 gennaio 2024)Rodriguez, in questi giorni si trova in Argentina insieme a tutta la sua famiglia e il compagno Elio Lorenzoni. Dopo aver scatenato ilrivelando il tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi, la conduttrice è tornata alla carica pubblicando moltissime storie Instagram, in cui ha lanciato altre frecciatine e, nelle quali, si è anche rivolta alle donne.Rodriguez ha raccontato il suo Capodanno partendo dal momento dei preparativi per la festa, con tanto di patch per gli occhi e finendo con un bacio al fidanzato Elio Lorenzoni. Tra le sue storie, però, si è presa uno spazio anche per ringraziare “l’investigatore social” che, anni fa, aveva lanciato lo scoop sui primi presunti tradimenti di Stefano De Martino.ha scritto: “ringraziare pubblicamente Alessandro ...