Bayern Monaco | Sané verso il rinnovo Futuro legato a Kane

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Virtus Bologna-Bayern Monaco , sfida valida per la 18^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . ... (sportface)

L'attaccante ex Manchester City ha un contratto in scadenza a giugno 2025 e sua intenzione sarebbe quella di rinnovare con il. Il dubbio rimane però su alcune sfumature, riguardanti ...Continuano le voci di mercato riguardo il possibile matrimonio tra ile Joao Palhinha . Una fiction, che giorno dopo giorno si aggiorna con nuove puntate. La costante rimane comunque l'interesse da parte dei bavaresi per il centrocampista portoghese, ...Il fratello di Franz Beckenbauer svela la verità sulle condizioni attuali del leggendario Kaiser: “Non mi piace mentire ...È terminato il 2023 ed è tempo di bilanci. Come si sarebbero chiusi i campionati se si fosse giocato secondo il calendario solare