Battocletti conquista la BOclassic | “Idea 1500 alle Olimpiadi | sempre più concreta”

(Di lunedì 1 gennaio 2024) Bolzano – E’ stata una splendida festa di fine anno ieri pomeriggio a Bolzano. Si è rinnovato l’appuntamento annuale con ladi atletica leggera e l’Italia ha festeggiato un’Azzurra sul primo gradino del podio e un Azzurro sul secondo. Nadiaha scritto di nuovo la storia tricolore. Lo ha fatto nei 5 km in programma. Per la gara maschile invece Yeman Crippa hato la seconda posizione. Il racconto delle gare (fidal.it) Festa di fine anno per Nadiacon l’esaltante vittoria nellaAlto Adige, tradizionale corsa di San Silvestro a Bolzano. L’azzurra si rende protagonista di una volata irresistibile ela gara di 5 chilometri, riuscendo a battere due keniane di primo piano a livello internazionale: Nelly Chepchirchir, in estate ...